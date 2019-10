Brisant: Erstmals zeigten die türkischen Spieler den Militärgruß im Rahmen der Partie gegen Albanien am vergangenen Freitag, woraufhin die UEFA Ermittlungen ankündigte. Die Aktion sorgte auch im Lager der deutschen Nationalmannschaft für Unruhe, nachdem die türkisch-Stämmigen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Emre Can ein Bild der salutierenden Mannschaft auf Instagram mit einem Like markiert hatten. (Lesen Sie dazu den AZ-Kommentar: Bitte erst denken, dann klicken!)