Ein paar Tage länger in Quarantäne Coronavirus-Infektion: "GoT"-Star Kristofer Hivju "vollständig erholt"

"So lange wie nötig in Selbstisolation"

Die Diagnose bekam Kristofer Hivju vor vier Wochen. "Ich muss euch leider mitteilen, dass ich heute positiv auf Covid-19, das Coronavirus, getestet wurde", machte er seine Infektion am 17. März via Instagram öffentlich. "Meine Familie und ich befinden uns zu Hause so lange, wie es nötig ist, in Selbstisolation", kündigte er schon damals an. Bei ihm waren schon damals nur "sehr milde Symptome" zu spüren, die er in seinem Post mit einer Erkältung verglich.