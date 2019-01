Neubiberg/Haar - Wenn es James Bond tatsächlich gäbe, dann könnte er sich ab sofort mit einem Studium noch besser auf seine Arbeit als 007 vorbereiten: Am Montag ist der erste deutsche Masterstudiengang für Geheimdienste - unter dem Titel "Intelligence and Security Studies" (MISS) gestartet - an der Bundeswehr-Universität in Neubiberg und der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Haar, beides im Landkreis München. Das teilte die Bundeswehr-Universität mit.