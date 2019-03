Ein neuer Lebensabschnitt Maisie Williams kann das Ende von "Game of Thrones" kaum abwarten

Maisie Williams (21) und Sophie Turner (23) wurden durch "Game of Thrones" zu Stars. Im Interview mit der "Welt am Sonntag" sprechen beide nun darüber, dass für sie ein neues Leben beginnt, wenn der US-Sender HBO am 19. Mai die letzte Folge der beliebten Fantasy-Serie ausstrahlt. "Ehrlich gesagt, kann ich es kaum abwarten", erzählt Williams. "Die Serie hat einen großen Teil unseres Lebens eingenommen." Turner wirft ein: "Eigentlich den einzigen Teil unseres Lebens, an den wir uns so gut erinnern können."