München - Seit dem deutschlandweiten Start der E-Tretroller vor etwa einem Monat hat es in München sechs Unfälle mit den neuen Fahrzeugen gegeben. Dabei wurden vier Menschen verletzt, drei davon schwer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach Einschätzung eines Sprechers ist der Start der Tretroller in München trotzdem relativ gut verlaufen.