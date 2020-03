Ein mörderisches Geschäft, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Kuba, Urlaubsserie

Die Reiseroute des "Traumschiffs" führt am Neujahrstag nach Kuba. Oskar (Harald Schmidt), der bereits seine Erfahrungen mit der Astrologie gesammelt hat, stellt für die Hobbyastrologin Doris (Manon Straché) eine große Herausforderung dar. Doch hinter ihren Künsten verbirgt sich weit mehr als eine besondere Gabe. Mit an Bord ist auch Niels (Benedikt Blaskovic), der in Kuba sein Traumauto, einen 1958er Edsel, zu finden hofft. Die Reise ist gleichzeitig auch sein Junggesellenabschied.