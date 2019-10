Am Donnerstag: EHC München gegen Grizzlys Wolfsburg

In den letzten fünf Partien des EHC hat sich Voakes jeweils in die Scorerliste eingetragen. Gegen Berlin (5:3) und bei den Haien (3:1) traf er selber, gegen Krefeld (2:1), in Straubing (1:5) und gegen Iserlohn (5:2) glänzte er jeweils in seiner altbekannten Vorbereiterrolle. Das letzte Mal, dass er in den Scorerstatistiken mit einer Null geführt wurde, war am 11. Oktober beim 3:2-Sieg gegen seinen Ex-Klub Grizzlys Wolfsburg, der vom früheren EHC-Coach Pat Cortina trainiert wird.