Ein Liebespaar mit Witwer Dan? "The Conners": Katey Sagal stößt zum Stammcast

"Eine schreckliche nette Familie" - namens "The Conners": Als Hausdrache Peggy Bundy wurde Katey Sagal (65) weltberühmt, als Barkeeperin Louise in der "Roseanne"-Ablegerserie war ihr bislang aber nur ein Miniauftritt in einer Folge vergönnt. Doch die Betonung liegt auf "bislang", denn wie die US-Seite "TV Line" nun berichtet, wird sie in der zweiten Staffel ab kommendem Herbst wesentlich häufiger auftauchen. Von zehn Episoden ist in dem Bericht die Rede, in denen sie mit Dan (John Goodman, 67) flirten kann.