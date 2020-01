Sein großes Herz, das am Ende nicht mehr schlagen wollte, wurde an diesem Montagmorgen nochmal deutlich: Riesiger Andrang bei der Beerdigung vom Dicken Fritz, Münchens Rotlicht-König, der in Wahrheit Friedrich Ewald hieß und mit 72 Jahren in seiner Wohnung in Aschheim tot aufgefunden worden ist (AZ berichtete exklusiv).