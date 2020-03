Ein leiser Schluss "Lindenstraße": So ging die Serie zu Ende

Anna muss nicht ins Gefängnis

Nach dem Tod ihres Freundes Wolf Lohmaier (Martin Müller-Reisinger) ist Anna Ziegler (Irene Fischer) am Boden zerstört. Muss die vorbestrafte Mutter des kleinen Emil erneut ins Gefängnis? Sie behauptet bei der Polizei, der Bauunternehmer sei während ihres Streits gestolpert und in den Tod gestürzt. Helga Beimer (Marie-Luise Marjan) - bei dem Unglück ebenfalls anwesend - hat unterdessen den Vorvertrag zum Hotelverkauf zwischen Lohmaier und Angelina Dressler (Daniela Bette) mitgenommen. Doch den sucht Angelina händeringend - mit dem Hotelbau will sie gleichzeitig eine Luxussanierung in der Lindenstraße erzwingen und damit Millionen scheffeln...