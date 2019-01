Ein Leben auf der Bühne Ohnsorg-Star Uwe-Detlev Jessen verstorben

Insgesamt 24 Rollen spielte Jessen am Ohnsorg-Theater - darunter unter anderem an der Seite der legendären Heidi Kabel (1914 - 2010), mit der er schon in seinem zweiten Stück "Vun baben daal" auf der Bühne stand. Jessen sei "ein überragender Menschendarsteller - der guten, der lieben und der bösen" gewesen, heißt es weiter. Zudem wirkte der Schauspieler seit Anfang der 1960er Jahre in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter auch in der Krimireihe "Polizeiruf 110".