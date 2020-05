Er spricht auch offen über das Asperger-Syndrom und drückt aus, was dadurch für ihn anders ist: "Ich nehme zum Beispiel Gefühle anders wahr als andere, und bin bei vielen Geräuschen schreckhafter als andere. Mir fällt es zum Beispiel auch schwer, bestimmte Dinge richtig zu interpretieren und Freundschaften zu knüpfen."

Sandmann will keine Spezial-Behandlung

Was er nicht will, ist eine Spezial-Behandlung: "Ich möchte trotz meiner Behinderung genauso wahrgenommen werden wie andere Menschen auch, und möchte auch fair behandelt werden." So berichtete eine lokale Zeitung schon im Jahr 2013 über ihn, weil er eine normale Schule besuchte und dort zeigte, dass Inklusion möglich ist. Damals als Drittklässler mochte er am liebsten Mathe an der Tafel und Nudeln auf dem Teller. Und er hatte einen ausgefallenen Berufswunsch, der im Rückblick nicht überrascht: "Ich möchte Aufzug-Mechaniker werden."

Die Aufzug-Seite von Hendrik Sandmann ist unter https://fahrstuhlbilder.blogspot.com/ zu finden. Fotos von Fahrstühlen kann man ihm per E-Mail an folgende Adresse schicken: aufzugfotos@gmail.com

