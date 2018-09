Ein Landshuter stillte seinen Hunger. Einem Wirt war das zu viel: Hausverbot! 100 Teller Sushi beim All-you-can-Eat - vor diesem Mann müssen Wirte zittern

"Wir haben ganz gemütlich eineinhalb Stunden gegessen"

Wie sehr der Landshuter reinmampfen kann, hat jetzt ein Asia-Restaurant in Ergolding zu spüren bekommen. Etwa 100 Teller Sushi verputzte Bobrowski dort am vergangenen Samstag. Doch genau das schmeckte der Chefin des Asiaten ganz und gar nicht.



Dabei ging der Restaurantbesuch des Pärchens ganz harmlos los. Bobrowski, der hauptberuflich als Software-Entwickler arbeitet, nahm mit seiner Freundin am Sushi-Wheel Platz. Dort laufen an einer Theke kleine Sushi-Häppchen auf Tellern über ein Band an den Gästen vorbei. Die Lokalbesucher können dann selbst auswählen, was bei ihnen im Magen landet. Ein Sushikoch sorgt für den nötigen Nachschub. Und der war am Samstag besonders nötig: "Wir haben gemütlich eineinhalb Stunden gegessen und mir ist zunächst nichts Besonderes aufgefallen", sagt Bobrowski.