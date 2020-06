Ein "Land von Rassisten"? Boris Becker über "Black Lives Matter": "Wir sind alle eine Familie"

Auch Boris Becker setzt sich nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd gegen Rassismus und Polizeigewalt ein. Bei Twitter veröffentlichte die Tennislegende einen kurzen Clip, der ihn auf einer Anti-Rassismus-Demonstration in London zeigt. Becker hat in dem Video zum Schutz seinen Mund bedeckt, zu hören ist unter anderem, wie die Masse "Silence is Violence" (zu Deutsch: "Schweigen ist Gewalt") und "Black Lives Matter" ruft.