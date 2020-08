Ein kurzer Spaß "Promi Big Brother": Aaron Königs muss schon wieder gehen

Ebenso wurde aufgelöst, warum Aaron Königs (25) schon vor der eigentlichen Nominierungsrunde auf der Exit-Liste stand. Das war passiert: Die Bewohner mussten entscheiden, wer es am meisten verdient hatte, PPB 2020 zu gewinnen. Der 25-Jährige setzte sich selbst an den neunten und letzten Platz: "Ich bin eben der Nachzügler", so Königs. Damit war er schon nominiert.