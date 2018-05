Ein Komiker geht auf Reisen "Monty Python"-Star Michael Palin zieht es nach Nordkorea

Ob die Leute in Nordkorea den bissigen britischen Humor zu schätzen wissen? Jedenfalls trifft die Bevölkerung des noch immer stark isolierten Landes in einer neuen Reise-Sendung auf den Kult-Komiker Michael Palin (75), der sich mit seinen "Monty Python"-Kollegen einst auch schon vehement mit der Kirche angelegt hatte - "Das Leben des Brian" lässt grüßen. Zu sehen wird es "Michael Palin in North Korea" auf dem britischen Sender Channel 5 geben, berichtet die Seite "Variety".