Für Nazan Eckes (42) wird "endlich ein kleiner Traum wahr": Sie kehrt zurück zu "Let's Dance"! Gemeinsam mit Hape Kerkeling moderierte sie die Tanz-Show in den Jahren 2006 und 2007, im Jahr 2010 ein drittes Mal an der Seite von Daniel Hartwich. Doch diesmal wird alles anders sein. "Nach all den Jahren darf ich bei 'Let's Dance' mittanzen", gibt die Kölnerin ihre diesjährige Teilnahme am Montag via Instagram bekannt.