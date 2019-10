Ein Klassiker wird neu belebt "Grease": Serien-Spin-off ist in Planung

Die Musical-Serie wird abermals in den 50er-Jahren spielen und von "Gruppendynamiken in der High School, Ängsten der Pubertät und dem Auf und Ab des Lebens im Mittleren Westen der USA" erzählen, wie aus der Serien-Beschreibung von HBO Max hervorgeht. Dabei wird es zum einen ein Wiedersehen mit bereits bekannten Charakteren geben, zum anderen werden neue Rollen entwickelt. Dazu werden neue Originalsongs sowie bekannte Musical-Nummern aus dieser Zeit zu hören sein. Welche Lieder in "Grease 2.0" genau erklingen werden, wurde noch nicht verraten.