Solche Probleme hat man bei der SpVgg Unterhaching nicht

Gleichwohl denkt man bei den Vorstädtern darüber nach, wie man den Profispielbetrieb auch in Zukunft auf stabile Füße stellen kann. Diese Woche lud der Verein zu einem Informationsabend über die zukünftige Ausrichtung in die "Almhütte" am Sportpark. Geplant ist die Ausgliederung der Profiabteilung von der U 16 aufwärts aus dem eingetragenen Verein in eine Kapitalgesellschaft.