Ein Jahr nach der Hochzeit Gwyneth Paltrow zieht endlich mit ihrem Ehemann zusammen

Ein Jahr nach ihrer Hochzeit will Gwyneth Paltrow (46, "Shakespeare In Love") nun endlich mit ihrem Ehemann Brad Falchuk (48, "Glee") zusammenziehen. "Mein Eheleben war wirklich gut", schwärmte die Oscarpreisträgerin in der Jubiläumsausgabe des US-Magazins "InStyle". Trotzdem hätten sie und Falchuk ihren Familien ein Jahr Zeit gegeben, um sich an die neue Situation zu gewöhnen. "Diesen Monat ziehen wir nun zusammen." Das Paar habe ein gemeinsames Haus gefunden.