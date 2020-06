Die Realität sieht anders aus. Durch die neuen Fahrgeräte, so der ADAC, sei keine nachhaltige Entlastung von Umwelt und Verkehr in deutschen Städten zu beobachten. "Sie ersetzen in der Regel keine Autofahrten, sondern Wege zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln", so das ernüchternde Fazit des Automobilclubs.