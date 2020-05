Ein Jahr nach dem Serienende Kaley Cuoco: Was kam nach "The Big Bang Theory"?

Serienstar Kaley Cuoco (34) blickt zurück. Am 16. Mai 2019 flackerte in den USA die letzte Folge der erfolgreichen Sitcom "The Big Bang Theory" über die TV-Bildschirme. Ganze zwölf Jahre und zwölf Staffeln lang schlüpfte sie darin in die Rolle der Penny. Wie es ihr seit dem Serien-Aus ergangen ist? Bei Instagram gibt die Schauspielerin nun Auskunft.