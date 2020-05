Ein Jahr nach dem Finale Was machen die "Game of Thrones"-Stars heute?

Lena Headey und Nikolaj Coster-Waldau

Lena Headey (46) und Nikolaj Coster-Waldau (49) starben als inzestuöses Geschwisterpaar Cersei und Jaime Lennister den gemeinsamen Serientod. Die beiden Schauspieler haben seit dem Ende der Serie vereinzelt in kleineren Produktionen mitgespielt. Headey war vorwiegend als Synchronsprecherin tätig. Doch vielleicht verschlägt es die Britin bald ins Superhelden-Milieu? "Deadpool"-Miterfinder Rob Liefeld (52) könnte sich Berichten zufolge die Cersei-Darstellerin für die Rolle von Wanda Wilson alias Lady Deadpool vorstellen.

Nikolaj Coster-Waldau gründete im Herbst 2019 seine eigene Produktionsfirma, Ill Kippers Productions, mit Joe Derrick und Jeff Chassen. Ende Februar 2020 wehrte sich der Schauspieler gegen falsche Berichte in seiner Heimat Dänemark, dass er gestorben sei. In einem Instagram-Video bezeichnete er diese Art Meldungen als "abscheulich".

Abschied, Coronavirus und Zuwachs

Anfang März 2020 verlor die "Game of Thrones"-Familie einen der ihren: Der gebürtige schwedische Schauspieler Max von Sydow (1929-2020) starb im Alter von 90 Jahren. In Staffel sechs von "Game of Thrones" übernahm er die Rolle des Dreiäugigen Raben. Für seine Performance wurde er 2016 für den Emmy als "Herausragender Gaststar in einer Dramaserie" nominiert. Die Trophäe durfte jedoch Hank Azaria (56) für seinen Auftritt in "Ray Donovan" mit nach Hause nehmen.

Mitte März 2020 wurde bekannt, dass Kristofer Hivju (41), bestens bekannt als Fanliebling Tormund Riesentod, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der gebürtige Norweger beruhigte seine Fans via Instagram: Er weise nur leichte Symptome auf. Mitte April teilte er ebenfalls via Instagram mit, dass er wieder vollständig gesund sei. Mehrere Wochen haben er und Ehefrau Gry Molvaer Hivju (49), die höchstwahrscheinlich auch infiziert war, in Quarantäne verbracht. Freiwillig hängten sie weitere Tage in Isolation dran, obwohl sie schon frei von Symptomen waren.

Familienzuwachs gibt es 2020 bei Hafthor Björnsson (31) alias Gregor Clegane, besser bekannt als "Der Berg", und seiner Ehefrau Kelsey Henson (30). Das Paar hat bereits im April 2020 via Instagram das Geschlecht verraten: Es wird ein Junge!