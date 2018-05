Ein interaktives Google Doodle Google feiert S.P.L. Sørensen und seine pH-Wert-Skala

Google feiert S.P.L. Sørensen und seine ph-Wert-Skala mit einem bunten Quiz. Wer auf den Play-Button drückt, sieht in der Mitte einer ph-Wert-Skala den Wissenschaftler selbst stehen. Vor seinem Bauch erscheinen nacheinander sechs unterschiedliche Produkte, denen der Spieler den richtigen ph-Wert zuordnen muss. Da wäre zum Beispiel eine Tomate (ph-Wert 4) oder auch ein Brokkoli (ph-Wert 9). Bei einer richtigen Antwort freut sich nicht nur das Produkt, sondern auch der Wissenschaftler mit beiden Daumen nach oben. Bei einer falschen Antwort schüttelt er den Kopf. Am Ende entsteht das Google-Logo, in dessen Mitte ein stolzer S.P.L. Sørensen steht.