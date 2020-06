Ein Höhepunkt seines Lebens Carsten Maschmeyer schwärmt noch heute über Heirat mit Veronica Ferres

Das hätte Maschmeyer in seinem Leben gerne besser gemacht

Maschmeyer lebt mit Ferres und deren Tochter, Schauspielerin Lilly (19) zusammen, Vater ist Filmproduzent Martin Krug (62). Für sie sei er der "Zweitpapa", so Maschmeyer. Zudem hat der Unternehmer zwei Söhne aus erster Ehe (1989-2009): Marcel Jo und Maurice. Er sei sehr stolz, dass alle drei Kinder ihre eigenen Wege gingen, einen super Charakter und einen starken Familiengeist hätten. "Sie leben verstreut auf der Welt, stehen aber via WhatsApp im Kontakt." Die Familie habe in den vergangenen Wochen auch Zoom-Meetings abgehalten und virtuelle Dinner veranstaltet.