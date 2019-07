Mit der Zeit kommt Bewegung in den Markt. Arbeiter fahren Kisten auf Hubfahrzeugen herum, hinter der Halle rollen Lieferwagen und Lastwagen heran. Ein Kunde kommt zu Widmann an den Stand. "Ich brauche Him, Heidel, Brom und Erd", sagt Josef Neuberger, der einen Marktstand in der Münchner Innenstadt betreibt.