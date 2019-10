Thalkirchen - Schon wieder! "Außer Betrieb", stellt Helga Holzer fest, als sie vor der Rolltreppe am Ausgang des U-Bahnhofs Thalkirchen zur Zennerstraße hin steht. Nach einer Operation am Knie kann sie nur noch mit Krücken laufen. Und diese Einschränkung wird hier, an der Haltestelle Thalkirchen, immer wieder zum Problem.