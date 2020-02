"Ein großer Schritt vorwärts" Rose McGowan reagiert auf Weinstein-Verurteilung

"Heute ist ein Tag mit großer Strahlkraft und ein großer Schritt vorwärts für unsere kollektive Heilung", schreibt die 46-Jährige. Weinstein war wenig Stunden vor McGowans Tweet wegen Vergewaltigung und sexuellen Nötigung von einer Jury in New York schuldig gesprochen worden. In drei weiteren Anklagepunkten wurde er jedoch freigesprochen. Weinstein muss nun bis zur Verkündung des Strafmaßes am 11. März in Haft bleiben.