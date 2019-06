"Wer also ein E-Book bei Thalia oder Hugendubel kauft, kann das auf einem Kindle in der Regel nicht lesen und umgekehrt", erklärt Warentester Wolf. Besitzt der Leser einen Kindle-Reader, ist er auf Amazons Ökosystem festgelegt. Besitzer von EPUB-Geräten können sich dagegen in vielen verschiedenen Shops versorgen.

Haben E-Reader Internetzugang?

Wlan ist fast ausnahmslos Standard bei den Readern. Darüber kommen nicht nur gekaufte E-Books aus den Shops auf den Reader, man kann etwa auch etwas in Wörterbüchern und Lexika nachschlagen oder Kommentare teilen, erklärt Rainer Schuldt.

Unterstützen E-Book-Käufe auch den Buchladen vor Ort?

Der größte Anbieter von EPUB-Readern und -E-Books ist die Tolino-Allianz mit ihren gleichnamigen Lesegeräten. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss aus Buchhändlern wie Hugendubel, Thalia und Weltbild mit dem Internetkonzern Rakuten als technischem Partner, zu dem auch der E-Reader-Hersteller Kobo gehört. An der Allianz kann der gesamte Buchhandel teilnehmen. "So lässt sich mit dem Kauf eines E-Books auch der lokale Buchhändler vor Ort unterstützen", erklärt Schuldt.

Der andere große Player mit E-Books im AWZ-Format und den entsprechenden Kindle- Readern ist Amazon. Daneben gibt es viele Shops, die nur E-Books anbieten, aber auch Firmen, die nur Lesegeräte verkaufen.

Spart man als E-Book-Leser Geld?

Ein E-Book ist Michael Döschner zufolge meist zehn bis 20 Prozent günstiger als die gedruckte Version. Man kann E-Books aber auch in öffentlichen Bibliotheken leihen, das Angebot nennt sich Onleihe.

Kann man E-Books verleihen?

Ein E-Book-Kauf ist etwas anderes als die Anschaffung eines gedruckten Werkes: "Man erwirbt kein Buch, sondern das Nutzungsrecht an einem Text", sagt Rainer Schuldt von der "Computerbild". Lange waren EPUB-Books ausschließlich durch ein "hartes" DRM (Digital Rights Management) der Softwarefirma Adobe kopiergeschützt und fest an ein Nutzerkonto gebunden.



Doch mittlerweile setzen die Verlage eher auf einen "weichen" Kopierschutz. In der heruntergeladenen Datei befindet sich dabei als Schutzvorkehrung nur ein digitales Wasserzeichen, das das E-Book dem jeweiligen Käufer zuordnet. In einem Vergleich der Stiftung Warentest aus dem Jahr 2017 enthielten bereits 70 bis 85 Prozent der untersuchten EPUB-Bücher ein Wasserzeichen.



Solche "weich" geschützten E-Books erleichtern Käufern das Handling enorm: Sie lassen sich ohne Probleme auf verschiedenen Geräten öffnen und so auch privat verleihen. Sollte das E-Book aber zum Download im Netz oder bei Tauschbörsen auftauchen, ist der Käufer leicht zu identifizieren.