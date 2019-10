"Ein ganz wunderbarer Mensch" Karel Gott: Freunde und Kollegen trauern um die Schlager-Ikone

"Deine wunderbaren Lieder bleiben uns"

Auch Patrick Lindner (59) richtet berührende Worte an Karel Gott. Auf Facebook schreibt er: "Was warst Du für ein großartiger und kluger Mensch, lieber Karel gerade haben wir noch telefoniert und waren voller Hoffnung. Du wirst uns sehr fehlen, Deine wunderbaren Lieder bleiben uns. Danke für all die beeindruckenden Momente, die ich mit Dir erleben durfte, ich bin sehr traurig."