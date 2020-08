So stand ich hier also nachts um 3 Uhr. Stockdunkel der Himmel, auf der Brücke nur ab und zu ein auch mal schwankender Spätheimkehrer. Wenige Autos. Der Central Tower am Ende der Brücke, an der Landsberger Straße, leuchtet blau. Unten auf den Gleisen werden Züge bereitgestellt, Versorgungsfahrzeuge dazwischen. Man sieht nur, was beleuchtet und unmittelbar im Lichtkreis ist, der Rest verschwindet in der Dunkelheit.