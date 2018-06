Ein Freund von Kim Jong-un Völlig aufgelöst freut sich Dennis Rodman über den Trump-Kim-Gipfel

Der ehemalige US-Basketballprofi Dennis Rodman (57) weint! Auslöser ist der aktuell in Singapur stattfindende Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump (71) und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-up (34). In einem langen Interview mit "CNN" sah sich ein hochemotionaler Rodman in seiner Vorhersage bestätigt, dass dieses Treffen eines Tages entgegen aller Widerstände stattfinden werde. Dabei trug Rodman ein Baseballcap mit Trumps Wahl-Slogan "Make America Great Again" auf dem Kopf.