Ein Ferienhaus auf Teneriffa, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Ein Ferienhaus auf Teneriffa, Dramödie

Endlich Urlaub! Tinka (Anna König) kann es kaum erwarten, mit ihrem zwölfjährigen Sohn Paul (Arsseni Bultmann) und ihrem Traummann Jürgen (Janek Rieke) zum ersten Mal ohne Alltag zu sein. Tinka will Jürgen heiraten, und sie will, dass sich Jürgen und ihr Sohn endlich besser verstehen. Und als sei dies noch nicht genug an ehrgeizigen Zielen, will sie auch Jürgens beste Freunde, Lars (Philipp Hochmair) und Diana Wimmer (Caro Scrimali), mitsamt Tochter Charlie (Lena Mayr) kennenlernen und sich mit ihnen anfreunden. Allerdings läuft das nicht wie geplant ...