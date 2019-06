Ein Fall von Bieber-Fieber? Justin Bieber fordert Tom Cruise zu einem Käfigkampf heraus

Was hat Justin Bieber (25) nur zu dieser bizarren Kampfansage bewogen? Nachdem er sich zuletzt schon mit Rap-Star Eminem (46) anlegte, will sich der Kanadier laut seines jüngsten Tweets mal eben mit Schauspieler Tom Cruise (56) in einem Käfigkampf prügeln: "Ich möchte Tom Cruise zu einem Kampf im Oktagon herausfordern", schreibt Bieber und stellt dann auch noch den Mut des Action-Darstellers in Frage: "Tom, wenn du diesen Kampf nicht annimmst, dann bist du feige und wirst diesen Ruf auch nicht mehr los."