Ein Experte klärt auf Schlank im Schlaf: Ist das wirklich möglich?

Wer Gewicht verlieren will, braucht ausreichend Schlaf. Beim Schönheitsschlaf regeneriert sich nicht nur die Haut. Doktor Jürgen Brater, Autor von "Ahatomie", erklärt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news: Wer abnehmen möchte, hat größere Erfolgschancen, wenn er in dieser Zeit reichlich schläft. Denn Schlafmangel könne auf Dauer dick machen.