Ein Experte gibt Tipps Stress durch Hitze? So kommen Sie durch diesen heißen Tag

Und auch da gibt es nur Obst, Gemüse und Salat?

Ein leichter Fisch zum Beispiel wäre ebenfalls gut, auch Kohlenhydrate darf man essen. Roggenbrot hat beispielsweise viel Flüssigkeit.

Unterarme kalt abwaschen wirkt wie eine Klimaanlage im Körper

Welche Kleidung würden Sie empfehlen?

So wenig wie möglich, aber natürlich nicht ganz unbekleidet. Wenn das in der Arbeit geduldet ist, können Männer zum Beispiel auf die Krawatte verzichten und den Kragen öffnen. In manchen Büros werden auch kurzärmelige Hemden toleriert. Den Frauen empfehle ich kurze luftige Kleider oder ein Kostüm. Am besten aus atmungsaktiven Stoffen.

Was kühlt gut ab?

Es wirkt wie eine Klimaanlage im Körper, wenn man die Unterarme kalt abwäscht. Denn die Haut über den Gefäßen am Unterarm ist dünn. So kommt man leicht an die Blutleitung heran und die Kühlung zirkuliert durch den Körper.

Haben Sie weitere Tipps?

Man kann die Schuhsohlen nachts in das Gefrierfach legen und sie tagsüber in die Schuhe stecken. Auch ein kühles Fußbad kann helfen. Genauso kalte Umschläge oder kalte Tücher aufs Dekolleté oder ins Genick. Das bewirkt immer eine gute Kühlleistung.

Zur Mittagszeit sollte man nicht schwimmen

Darf man sporteln?

Am besten treibt man jetzt schon vor acht Uhr morgens Sport. Abends geht es auch, aber auch dann ist es sehr oft noch sehr warm. Eine gute Möglichkeit: im kühlen Wald laufen gehen. Wer joggt, sollte davor schon zwei Gläser trinken und eine Kopfbedeckung tragen. Wer eine Pulsuhr hat, sollte darauf achten, dass er bei diesen Temperaturen fünf bis zehn Schläge niedriger als sonst trainiert.

Ist die Mittagszeit auch beim Schwimmen zu meiden?

Ja. Denn die Sonne knallt richtig aufs Wasser, dann ist der Sonnenstich programmiert.

Ist der Sonnenstich die Vorstufe des Hitzschlags?

Ja, die Übergänge sind fließend. Wenn Kinder schon völlig überhitzt sind, Fieber und Kopfschmerzen haben, würde ich lieber einmal mehr zum Arzt gehen, als zu lange zu warten.

Medikamente sollten bei Hitze gegebenfalls angepasst werden

Sie haben vorhin gesagt, ältere Menschen leiden – neben Kindern – besonders an der extremen Hitze. Was sollten sie vermeiden?

Zur Erklärung: Kinder haben noch keine ausgebildete Thermoregulation ihres Körpers und richtig arbeitende Schweißdrüsen. Bei älteren Menschen funktioniert der Wärmehaushalt langsamer und ihre Schweißdrüsen sind weniger aktiv. Zudem haben sie oftmals ein schwaches Durstgefühl oder vergessen aufgrund einer Demenz zu trinken. Grundsätzlich gilt aber: Auch Ältere können spazieren gehen und ihre Tätigkeiten normal fortsetzen, aber eben nicht zu Zeiten, wenn die Ozonwerte sehr hoch sind. Das gilt wie gesagt für Jung und Alt. Morgens ist es kein Problem.

Wie schaut es mit Medikamenten aus? Kann sich das in Kombination mit der Hitze auswirken?

Ältere sind oftmals herzkrank und haben Blutdruckmedikamente. Die muss man bei besonderer Hitze gegebenenfalls anpassen. Die Gefäße weiten sich bei Hitze. Wenn der Blutdruck dadurch runtergeht, muss man auch weniger Medikamente einnehmen. Dies sollte man mit seinem Hausarzt abklären. Auch wassertreibende Mittel muss man reduzieren, weil sie zusätzlich wichtige Elektrolyte ausschwemmen. Dadurch steigt die Gefahr für Herzrhythmusstörungen.

Wann muss man bezüglich seiner Medikamente aktiv werden und den Arzt konsultieren?

Ich würde meinen Hausarzt schon zu Beginn einer Hitzewoche wegen der Medikamentenumstellung kontaktieren.

Wie kann man sich selbst akut helfen, wenn man sich nach einer Zeit in der Sonne nicht mehr wohlfühlt?

Man sollte sich bei Hitzesymptomen sofort in einen kühlen Raum begeben und vor allem versuchen, etwas zu trinken und die Beine hoch zu lagern sowie kühlende Umschläge zu machen. Bei andauernden Kreislaufproblemen, starken Kopfschmerzen mit gegebenenfalls sogar neurologischen Symptomen wie Verwirrtheit und bei Fieber: dringend den Notarzt rufen.

Lesen Sie auch: Effektive Entspannung - Pausen in der Hitze-Woche