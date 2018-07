Ein erster Einblick Gigi Hadid und Co.: Spannende Details zum neuen Pirelli-Kalender

Darauf dürfen sich die Fans des Kult-Kalenders freuen: Diesmal posierten US-Model Gigi Hadid (23), US-Ballett-Star Misty Copeland (35), US-Schauspielerin Julia Garner (24, "Sin City 2: A Dame to Kill For") sowie die Französin Laetitia Casta (40, "Asterix und Obelix gegen Caesar"), die sich als Model und Schauspielerin einen internationalen Namen gemacht hat, für den Kult-Kalender. In Szene gesetzt wurden die Schönheiten im April in New York von dem britischen Fotografen Albert Watson (76), wie Pirelli unter anderem mit einem Videoclip zu dem zehntägigen Shooting bekanntgab.