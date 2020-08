Ein echtes Multitalent Der Vater einer ganzen Fernsehgeneration: Peter Weck wird 90

Ein wahres Multitalent

Eine seiner ersten Rollen hatte Weck an der Seite von Romy Schneider (1938-1982) und Karlheinz Böhm (1928-2014) in "Sissi" (1954) als Bruder von Kaiser Franz-Joseph. Er ist heute der letzte Überlebende der Kult-Trilogie. Doch nicht nur als Schauspieler und Regisseur feierte Weck Erfolge. Er gilt auch als "Vater der deutschen Musical-Renaissance". 1983 übernahm er die Direktion des Theaters an der Wien, wo er mit Andrew Lloyd Webbers "Cats" und "Das Phantom der Oper" Rekorde aufstellte. Unzählige Preise säumen seine lange Karriere, darunter unter anderem zwei Bambis, drei Goldene Kameras und die "Romy" aus Platin für sein Lebenswerk. Bis Anfang dieses Jahres spielte er gemeinsam mit Friedrich von Thun (78) in der Komödie "Sonny Boys" am Bayerischen Hof in München