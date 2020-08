Ein echter Hingucker Diese Schminktipps für Brillenträgerinnen lassen die Augen strahlen

Kurzsichtig? Dann bietet sich dieses Make-up an

Kurzsichtige Brillenträgerinnen haben das Problem, dass ihre Augen durch die Gläser optisch kleiner wirken. Daher eignet sich in diesem Fall ein schimmerndes Augen-Make-up am besten, denn dieses reflektiert das Licht und lässt die Augen somit größer wirken. Um den Blick zu öffnen, sind helle Töne ideal, zudem darf der Lidschatten bei Kurzsichtigen ruhig auch über die Lidfalte verteilt werden. Auf einen dunklen Kajal am unteren Lid sollte man hingegen ganz verzichten, besser ist die Betonung durch einen hellen Lidstrich.