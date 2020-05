Erkennbar sei aber, dass sich der Preisanstieg für Neubauwohnungen schon vergangenes Jahr ein wenig verlangsamt hat (plus sieben Prozent; 2018 waren es noch plus 9,8 Prozent gewesen). Eine Eigentumswohnung in Durchschnittslage gab’s für rund 8.300 Euro pro Quadratmeter, in guter Lage für 8.950 Euro.