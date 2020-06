Ein Chirurg klärt auf Warum das Geschäft mit der Schönheit in Corona-Zeiten boomt

Auch Männer helfen nach

Zu Dr. Rippmanns Patientenstamm zählen längst nicht nur Frauen. "Die Schönheitschirurgie bei Männern hat in den letzten Jahren ordentlich an Fahrt aufgenommen", sagt er. Rund ein Viertel seiner Patienten seien männlich. "Das liegt nicht zuletzt an den immer häufiger durchgeführten Haartransplantationen, aber auch am Trend das Gesicht zu maskulinisieren", erklärt der Mediziner. Die am häufigsten durchgeführten Eingriffe bei Männern seien aber immer noch Fettabsaugungen und Oberlidstraffungen.