Überraschende Rolle Feine Sahne Fischfilet: Was macht "Monchi" im "Polizeiruf"?

Im "Polizeiruf 110: Kindeswohl" um die Rostocker Kommissare König (Anneke Kim Sarnau, 47) und Bukow (Charly Hübner, 46), der am heutigen Sonntag (7.4.) um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, gibt es einen interessanten Gast-Star. In zwei kurzen Szenen spielt Jan "Monchi" Gorkow (32), Frontmann der Politpunkband Feine Sahne Fischfilet (seit 2007), einen streitschlichtenden Mitarbeiter im Kinderheim. Die überraschende Personalie bestätigte der NDR auf Nachfrage von spot on news.