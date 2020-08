Ein Blick in die "Zukunft" Kardashian, Jenner, Musk: Das (Grusel-)Kabinett von Präsident West

In einer Welt, in der US-Präsident Donald Trump (74) noch immer Chancen auf eine Wiederwahl eingeräumt werden, scheint alles möglich. Also fast alles. Denn rein rechnerisch kann Musiker Kanye West (43, "Yeezus"), der seit Monaten fleißig Twitter-Wahlkampf betreibt, wohl nicht mehr ins Oval Office kommen. Mit Lappalien wie der Realität setzt sich der gottgesandte West aber bekanntlich eh nicht so gerne auseinander. Warum also nicht spaßeshalber den Blick in eine Zukunft werfen, in der West zum mächtigsten Rapper der Welt gewählt wird? Sein (unser) Wunschkabinett hätte jedenfalls höchstes Unterhaltungspotenzial.