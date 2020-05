Ein besonderer Tag Wieder vereint: Natascha Ochsenknecht feiert mit ihrer Mama Muttertag

Der Muttertag am kommenden Sonntag in Zeiten von Corona ist auch für Natascha Ochsenknecht (55) ein besonderer Tag. "Meine Mutter ist jetzt endlich wieder bei mir in Berlin", freut sich das ehemalige Model im Gespräch mit spot on news. "Die Kinder kommen zum Kaffee trinken und Abendessen. Wir werden wie immer Spiele machen."