Ein bekanntes Gesicht Ron Williams gibt TV-Comeback in der "Lindenstraße"

Der Schauspieler, Moderator und Sänger Ron Williams (77) feiert sein TV-Comeback: Ab Ende Mai übernimmt er in der Kultserie "Lindenstraße" eine Rolle. Er spielt den Vater der Ärztin Iris Brooks (Sarah Masuch) namens William und leidet unter den Folgen eines Schlaganfalls. Iris muss sich der Frage stellen, ob sie ihren störrischen Vater in ein Pflegeheim gibt oder zu sich nimmt. Aber auch ihr Partner Alex (Joris Gratwohl) hat da ein Wörtchen mitzureden. Seinen ersten Auftritt hat Ron Williams in Folge 1.721 am 26. Mai um 18:50 Uhr im Ersten.