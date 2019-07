Lime: Teuer ist nicht gleich besser

Dass teuer nicht gleich besser ist, zeigen die E-Scooter des US-Anbieters Lime: Hier kostet eine Minute 25 Cent, im Test gibt es dafür die Note 3,4. Zum Vergleich: Bei den anderen Anbietern kostet eine Minute 20 Cent (Circ), 19 Cent (Tier) oder 15 Cent (Voi). Nun könnte man meinen, dass sich der teuerste Tretroller auch am besten fährt. Doch dem ist dem Test zufolge nicht so. So haben die E-Scooter von Lime einen weiteren Bremsweg (2,7 Meter) als Circ (1,8 Meter) und Tier (2,1 Meter) – zudem sind die Lime-Tretroller bei ansteigenden Strecken langsamer als die der beiden Erstplatzierten. Grund dafür dürfte das Gewicht sein, mit 24,3 Kilogramm sind die E-Scooter von Lime am schwersten.

Teils gravierende Mängel bei Voi-Scootern

Den letzten Platz im München-Test belegt der schwedische Verleiher Voi, dessen Fahrzeuge teilweise große Mängel in Sachen Sicherheit und Ausstattung aufweisen. Die schlechtere Federung und recht kleinen Reifen sorgen dafür, dass der Fahrer Unebenheiten auf der Straße besonders deutlich spürt. Zudem haben die Voi-Scooter den mit Abstand längsten Bremsweg – mindestens vier Meter rollt der Tretroller weiter, ehe er zum Stehen kommt. Damit ist der Bremsweg doppelt so lang wie von Konkurrent und Testsieger Circ.

Immerhin: Voi überzeugt mit der besten Ausleuchtung – einer der wenigen Vorteile gegenüber den anderen Anbietern. Zudem schneiden die Schweden-Scooter in der Kategorie Verfügbarkeit und Preis mit der Bestnote ab.

Fazit: Wer auf einen E-Scooter der Anbieter Circ und Tier steigt, setzt auf das beste Gesamtpaket. Lime fällt vor allem aufgrund des doch recht hohen Minutenpreises ab. Voi ist zwar der günstigste, hat aber teils gravierende Mängel bei Fahrverhalten und Sicherheit.

