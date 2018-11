Ein Altfall in Rostock "Polizeiruf 110: Für Janina": So ist der neue Fall mit Bukow und König

Der "Polizeiruf 110: Für Janina" (11.11., 20:15 Uhr, das Erste) läuft im Rahmen der ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit", die am Sonntag beginnt. Was ist gerecht - und was ist, wenn die Justiz irrt? Diese und andere Fragen beschäftigen die Rostocker Kommissare Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charly Hübner) in ihrem neuen Fall. Doch worum geht es genau und lohnt sich das Einschalten?