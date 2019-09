Neue Besitzer wollen Milchhäusl sanieren

Das Erdgeschoss des Einfamilienhauses steht im Rohbau. "Es handelt sich um eine Kommunenbebauung an den Nachbargebäuden Werneckstraße 8 und Seestraße 2", sagt ein Sprecher des Planungsreferats. Demnach sei das neue Gebäude in der Höhe gestaffelt. An der Werneckstraße erhält das Haus vier Geschosse, im mittleren Teil fünf, der seitliche Anbau an die Seestraße 2 soll dreigeschossig werden.

Derweil gestaltet sich die Sanierung des gelben Häusls mit seinen niedrigen Decken schwierig für die neuen Eigentümer – keine Investoren, sondern Privatleute. Die wollen ihren Namen nicht in der Zeitung lesen, äußern sich im Gespräch mit der AZ aber äußerst enthusiastisch über die Planungen.

Ihr "volles Herzblut" stecke in dem Projekt. Das Häusl sei in einem schlechten Zustand gewesen. Bald soll es aber wieder Kastenfenster bekommen. Die Teerpappe auf dem Dach kommt ebenfalls weg. Schindeln sollen die zukünftigen Bewohner vor Regen schützen.

