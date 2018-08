Ein 101 für Flugreisende Wenn das Flugzeug nicht abhebt: Diese Rechte haben Passagiere

Es geht voran - aber langsam?

Grundsätzlich gilt auch bei Streik: Die Fluglinie ist verpflichtet, ihre Kunden auf dem schnellstmöglichen Weg an ihr Ziel zu bringen, sei es mit einem späteren Flug, oder einem anderen Verkehrsmittel wie Bus oder Bahn. Das braucht in der Regel aber Zeit. Zeit, in der die gestrandeten Passagiere Ansprüche haben.