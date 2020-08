München - Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Eilantrag: Denn am Mittwoch war der letztmögliche Tag für die Behandlung in der Vollversammlung nächste Woche. Die CSU-Fraktion fordert jetzt, dass Stadt und Tochtergesellschaften bei den Teilen des Kaufhof-Gebäudes am Stachus, die ihr gehören, keine Miete beziehungsweise Erbpacht mehr fordern soll.